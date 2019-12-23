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في أحدث أفلام النجم الأميركي ويل سميث فيلم «جيميناي مان» «Gemini Man» سيجد المشاهد نفسه أمام حالة غريبة ذات محورين: المحور الأول هو التقنية التي يروج لها الفيلم، وأما المحور الثاني فهو بطله النجم الأميركي ويل سميث. وفي اطار الجانب التقني فهو محور الفيلم ونرى فيه توظيف المؤثرات الخاصة لتصغير بطل الفيلم، وفكرتها استخدام شكل الممثل منذ 30 عاماً، وتركيب تقاسيم وجهه في ذلك الزمن على وجهه اليوم. في هذا العمل نحن أمام نتيجة عالية الجودة على صعيد استخدام التقنيات أي أن أي ممثل تعدى سن الـ60 أو حتى الـ70 يستطيع أداء شخصيات أصغر سناً. ليس هذا أول فيلم يستخدم هذه التقنية فقد سبقه تيرمنيتور عامي 2009 و2015 عندما استخدم صورة قديمة لأرنولد شوارتزنيغر لتظهر شخصيته كما بدت في الثمانينات و«كابتن أميركا: حرب أهلية» صغر روبرت داوني، والرجل النملة فعل الشيء نفسه مع مايكل دوغلاس، وحتى مارتن سكورسيزي وظفها لتصغير شكل روبرت دينيرو في فيلم «الأيرلندي»، المزمع طرحه في «نتفليكس» أول الشهر المقبل.

هذا العمل يمهد الطريق لهوليوود لتبدأ عهداً جديداً في العقد المقبل بإعادة طرح الأفلام الناجحة بالممثلين أنفسهم بعد تصغيرهم وتحديث المؤثرات الخاصة، وإحداث بعض التغييرات على الرؤى الفنية حتى تضمن إقبالاً من الجمهور بدل توظيف ممثلين جدد أصغر سناً. بكلمات أخرى، ستسعى هوليوود لتوظيف الخدعة البصرية مكان الواقع. أما الوجه الثاني فهو سميث الذي أصبح عدو نفسه، فبعد نجومية بزغت أول التسعينات، بدأ الممثل يشهد أفولاً مؤلماً بداية هذا العقد بسبب قراراته الكارثية في اختيار أدواره، ونعود لهذه النقطة لاحقاً.

هنري بروغان (سميث) يعمل قاتلاً مأجوراً لدى الحكومة الأميركية ويتطلع إلى التقاعد بعد آخر مهمة له وهي اغتيال شخصية مجهولة الهوية بالنسبة له على متن قطار سريع. ينفذ المهمة ويتقاعد.

يلتقي هنري بفتاة تدعى داني (ميري إليزابيث ونستيد) تعمل في تأجير القوارب، ويلتقي بصديق قديم اسمه يوري (إليا فولوك) الذي يخبره بأن الهدف على القطار لم يكن إرهابياً بل رجل بريء0 يتضح في ما بعد أنه كان عالماً في مشروع جيميناي السري، وعندما قرر ترك المشروع قرر المسؤولون عنه قتله.

وعندما علمت الوكالة أن هنري اكتشف السر قرر رئيس العمليات السرية كلاي (كليف أوين) قتله بطريقة لا تخطر على البال، وهي إرسال قاتل مأجور هو نسخة طبق الأصل من هنري نفسه، وصُنع من جسده باستخدام بصمته الوراثية حيث كونه كلاي في مختبر منذ 25 عاماً ورباه كابن له وأطلق عليه اسم جونيور، أي الصغير، ودربه على القتال وكلفه بقتل نسخته الأكبر سناً، وهذا هو مشروع جيميناي السري.

مخرج الفيلم التايواني آنغ لي (أخرج النمر الرابض والتنين المختبئ الفائز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2000، وحاز أوسكار أفضل مخرج عن فيلم حياة باي عام 2012) يبدو مهووساً بالتقنية على حساب كل عناصر الفيلم. صور لي الفيلم بتقنية 120 إطاراً في الثانية وهي ذاتها التي استخدمها في فيلمه السابق بيلي لينز لونغ هاف تايم ووك عام 2016، وكان أول فيلم يوظفها لكنه لم يكن مقنعاً وأخفق في شباك التذاكر.

ويبدو أن لي لم يكن مقتنعاً بذلك الإخفاق فقرر إعادة توظيفها في فيلم أكشن والنتيجة نفسها: إبهار بصري وخواء عاطفي. نعود إلى سميث الذي بدأ التخبط من عام 2013 عندما أصر على شركة سوني أن يخرج إم نايت شايملان غير المرغوب به آنذاك فيلم أفتر إيرث، وأخفق الفيلم، بعدها ظهر سميث في أفلام عدة لا تليق بنجوميته كان أسوأها فرقة الانتحار 2016، والأردأ منه برايت في 2017 للمخرج نفسه ديفيد آير، والذي لم ير النور سينمائياً بسبب استحواذ «نتفليكس» عليه.

