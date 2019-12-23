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يقول الشاعر الأمير أبو فراس الحمداني:

سيذكرني قومي إذ جد جدهم

وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

وفي مثل هذه الأيام المظلمة الحالكة في مسيرتنا المسرحية، نتذكر ذلك البدر بفزعته.. ونخوته.. وشيمته.

هكذا نتذكر الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا بشموخه.. وتضحياته للحركة الفنية وأبنائها وأجيالها.

ما من مشكلة في الوسط الفني، إلا وكان الراحل الكبير راعيها.. وفي مقدمة الوفد الذي يتحرك هنا أو هناك، رغم مسؤولياته الجسام.. كل ذلك من أجل المسرح وأهله.

اليوم، تمر الحركة المسرحية بشكل خاص والفنية بشكل عام، بمنعطف هو الأهم بعد تجربة «هذا سيفوه». واذا لم يكن هناك من يتصدى موضحاً.. ومن يواجه مفكراً.. ومن يدافع مؤمناً.. ومن يحمي عاشقاً منتمياً لهذه الحرفة وأهلها.

وفي اليللة الظلماء ويفتقد البدر.. وهنا لا نبخس حق ومكانة ودور نجومنا وروادنا وأجيالنا، ولكن ذلك البدر له وقفته.. بل مواقفه التي يعرفها الجميع ويقدرها.

وهي دعوة لأن نكون ذلك البدر الذي يضيء الحقيقة ويدافع عنها من أجل مستقبل المسرح في كويتنا الغالية.

رحمك الله «بوعدنان».

وعلى المحبة نلتقي

