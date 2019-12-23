علم ومعرفة

عن «ذات السلاسل» صدرت ترجمة جديدة لرواية جورج أورويل الشهيرة «مزرعة الحيوان» بترجمة محمد الأسعد.

إنها حكاية ذات طابع رمزي عن مجموعة من حيوانات مزرعة تدعى «مزرعة مانور» تقوم بثورة على صاحب المزرعة السيد جونز وتطرده وتستولي على مزرعته وتطلق عليها اسم «مزرعة الحيوان» على أمل إقامة مجتمع تكون فيه الحيوانات سواسية وحرة وسعيدة. ولكن تتم خيانة الثورة ووصاياها السبع، وتنتهي المزرعة إلى الوضعية السيئة التي كانت عليها من قبل تحت استبداد خنزير يدعى نابليون. تبدأ الحكاية باجتماع تعقده الحيوانات ذات ليلة

للاستماع الى رؤيا ونبوءات ميجر، الخنزير البري العجوز، بقدوم زمن لن يكون فيه وجود لكائن إنساني على وجه الأرض، وتعيش فيه الحيوانات بعد أن تكون تخلصت من الإنسان الذي يستعبدها ويعيش على كدها وشقائها وتعبها، حرة وسيدة مصيرها. وبعد أن يموت ميجر، تصوغ الخنازير، الأذكى بين حيوانات المزرعة، من كلماته نظاماً فكرياً تطلق عليه تسمية مذهب «الحيوانية»، وتبدأ بترويجه سراً.

ويحدث أن يهمل العاملون في المزرعة إطعام الحيوانات، ويهملها صاحب المزرعة المدمن على الشراب والذي يعاني من مشاكل مالية وقضائية، فتثور بفعل الجوع وتهاجم مجتمعة مخازن العلف، وحين يحاول جونز وعماله طردها ضربا بالسياط، تثور ثائرة الحيوانات، الخنازير والأبقار والخيول والأغنام والطيور، وتهاجمه فيفر هو وعماله من المزرعة. وتكون الخنازير على رأس الثورة، وبعد أن تستولي الحيوانات على المزرعة، تبدأ بتدبير شؤونها، من زراعة وحصاد وتوزيع حصص الطعام، وتضع سبع وصايا تكتبها على جدار الحظيرة الكبيرة تنص على أن كل الحيوانات سواسية، ويحظر كل سلوك إنساني عليها، ويحظر أن يقتل حيوان حيواناً آخر، وتعاطي الخمرة.. وما إلى ذلك. وتدافع الحيوانات عن نفسها ومزرعتها ضد محاولات البشر استعادة السيطرة على المزرعة، وتتسلم القيادة ثلاثة خنازير هي الألمع بين الخنازير، نابليون وسنوبول وسكويلر. ولكن نابليون يمسك بالسلطة بفضل كلاب متوحشة يقوم على تربيتها، ويطرد سنوبول من المزرعة، ويلغي المحفل الذي اعتادت الحيوانات ان تلتقي فيه وتناقش وتقرر أمور المزرعة. وشيئاً فشيئاً، تجرد الخنازير الحيوانات الأخرى من أي سلطة وتجبرها على العمل لقاء القليل بينما هي تحظى بالامتيازات والثروة، بل وتمضي إلى أبعد من هذا، فتقيم في بيت المزرعة، ويستغل نابليون افتقار الحيوانات إلى التعليم فيجردها من المزيد من حقوقها وحرياتها. وفي نهاية الحكاية، تظهر الخنازير وهي تسير على قوائمها الخلفية، وتحمل السياط، وترتدي ملابس البشر، وتشرب الخمر، وتتآخى مع الكائنات الإنسانية، وتنهج النهج ذاته الذي كان هو نهج صاحب المزرعة الذي طردته، ولكن الخنزير سكويلر، وهو بمثابة وزير دعاية نابليون، يطمئن الحيوانات ويقنعها بأن كل هذا لصالحها ولصالح مزرعة الحيوان. وفي النهاية، وخلال حفلة تؤاخي بين الخنازير وأصحاب المزارع المجاورة من بني البشر، تراقبها الحيوانات من النافذة وهي مذهولة، لايعود بالإمكان التمييز بين الخنازير والبشر الجالسين حول مائدة واحدة.

وقال الأسعد عن الترجمة: راعيت في الترجمة التمييز بين الحديث عن الحيوانات والحديث عن البشر، ففي اللغة العربية لايقال عن الحيوانات «ذهبوا» و«أكلوا» مثلا، كما كتب من ترجموا هذه الرواية، بل يقال «ذهبت» و«أكلت»، ويطلق النحاة على لغة من يعامل الحيوانات معاملة البشر في اللغة لقب «لغة أكلوني البراغيث» سخرية. وراعيت في ترجمتي أيضاً عدم الوقوع في خطأ الحديث عن «سيقان» و«أقدام» و«أيدي» الحيوانات كما فعل المترجمون، بل عن «قوائم» و«حوافر» و«أظلاف» وكراع» .. وهكذا. بالإضافة إلى أن الخنزير الصغير يدعى «الخنوص» وهو أمر أهملته الترجمات الأخرى، كما أهملت التمييز بين أصوات الحيوانات، فأصواتها ليست «صراخاً» فقط، فالغراب «ينعب» والحصان «يحمحم» وللبقرة « خوار» على سبيل المثال. ما أبقيت عليه هو كلمة «أيها الرفاق» و«أيها الرفيق» أو «الرفيقة» حين تخاطب الخنازير بعضها بعضا أو تخاطب الحيوانات الأخرى، أولا لأنها ذات مغزى سياسي مقصود، وثانيا لأن الخنزير حين يخاطب بهذا اللقب الحيوانات إنما يتصرف كأنه في مجتمع يخلو من وجود البشر ولغتهم.

وجاء في كلمة الغلاف: بعد قراءة عدد من المراجعات عن هذه الرواية اكتشفت أن الكتابة عنها منذ نشرها في أربعينيات القرن الماضي وصولا إلى سنوات قريبة جداً، حتى عام 2018، تختلف في تفسير الهدف من كتابتها، وهل كان المقصود الهجوم على الاتحاد السوفييتي حصراً، أم هو الهجوم على الاستبداد أيا كانت الأيديولوجية التي يتخفى وراءها. الواضح بناء على شهادة المؤلف، وفي ضوء تعدد معاني وتفسيرات الرواية (فهي رمزية تقبل شتى التأويلات) واستخدام حركات سياسية لها لأغراضها على اختلاف هذه الحركات (أداة دعائية في أيام الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي على الضد من نية كاتبها المعلنة بلسانه، وأداة هجوم بيد المحافظين الأميركيين الجدد ضد اللبراليين الأميركيين) أن المستهدف كان «الاستبداد» مهما كان لونه، ولهذا لايستغرب المتابع حين يقرأ الآن مقارنات بين «مزرعة الحيوان» والنظام الرأسمالي، ويقرأ لمن يكتشف شبها بين «الخنزير» نابليون وبعض السياسيين في هذه الأيام. لكل هذه الأسباب، وحتى لايؤخذ علينا أننا قدمنا تفسيرا خاصا بنا، أقترح اعتماد ما كتبه «جورج أورويل «عن نوع كتاباته هو بالذات وهذا هو مقتطف من مقالة له.

