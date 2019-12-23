علم ومعرفة

اختتمت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي احتفاليتها التي أقامتها بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والتي اشتملت على معرض للكتاب يتألف من إصدارت المكتبة نفسها ومن كتب أخرى تمثل مختلف الأنواع الأدبية والتاريخية والتوثيقية وغيرها. وقد حظي المعرض بإقبال منقطع النظير من جميع الأجيال بمن فيهم الطلبة وجيل الشباب والمهتمين بالحركة الثقافية من المخضرمين.

وقالت إدارة المكتبة: إن هذا الإقبال يبشر بالوعي الذي يتحلى به جمهور الكتاب ويجسد الرغبة الحقيقية لدى القراء باقتناء الكتب التي تلبي ذائقته بأعمال جادة ومتميزة، حيث حرصت المكتبة على انتقاء نوعية نخبوية من هذه الكتب.

على الصعيد نفسه أعرب عدد من الحضور عن إعجابهم بهذه المبادرة التي قامت بها المكتبة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة أتاحت لهم الاطلاع على كتب يشاهدون بعضها لأول مرة، مؤكدين على أن المضامين التي تحتويها هذه الكتب تمثل احتياجاً ضرورياً للعقل العربي، وهي في الوقت نفسه تسد فراغاً في المكتبة العربية.

