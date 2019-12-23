علم ومعرفة

يصدر للكاتبة د. لوتس عبد الكريم كتاب جديد عن الدار المصرية اللبنانية عنوانه «عاشوا معي» وقالت المؤلفة في المقدمة:

«حاولتُ في كتابي هذا أن أستجلي، وأستبطن، وأكشف الشخصيات غير المألوفة التي تناولتها بالتحليل النفسي، والتعليل، والنقد، والتفسير الأخلاقي، «والعرض المستبصر الواعي» لجوانب أو جانب الشخصية المختارة، والتعبير عن مشاعري الفكرية والشخصية إزاء بعضهم، خصوصا الذين عايشتهم لسنواتٍ عديدة، وبقدر ما يمكن تصنيف هذا الكتاب بأنه ترجمة ذاتية، أو سيرة ذاتية كتبتها أنا عنهم، فهو في الوقت نفسه جزءٌ مكمِّل لسيرتي الذاتية، التي كتبتها في كتبي السابقة، خصوصا «رحلة البحث عني - رواية حياة»، و«سيرتي وأسرارهم»، لأنني لا أكتب إلا عن شخصياتٍ عرفتها من قرب، وعشت إلى جانبها، وتبادلتُ معها الجدال والنقاش كثيرا، ولذا ما أكتبه عنهم هو في أكثره معرفة خاصة، ونتاج حوارات ثنائية بيني وبينهم، وليست موجودةً في كتبٍ أو مراجع أو مستندة إليها، على الرغم من دراستي الأكاديمية، حيث فضَّلت كتابة ما أعرف.

وعلى الرغم من تخصُّصي في أدب السيرة الذاتية، فإنني أقول إن الأدب العربي مازال يفتقر إلى هذا النوع أو الجنس من الفنون الأدبية، وإن كتَّابه قليلون مقارنةً بفنون وأجناس الكتابة الأخرى مثل الشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرحية، رغم أن له جذورا ممتدة وعميقة في التراث العربي، لكن يبدو أن أعراف المجتمع وتقاليده ما تزالان تحدان من أدب الاعتراف والبوح وترجمة الذات وكشف مكنونها، وعرض أسرارها، خشية أن يُشكِّل ذلك عيبا أو انتقاصا من صاحب السيرة .

وأعترف أنني أعرف الكثير عن أشهر الشخصيات التي كتبت عنها هنا في هذا الكتاب، لكنني في المقابل أقول إنني قد أهملت أو أسقطت أو حجبت الكثير الذي أحفظ وأعرف، حتى لا أغضب الأحياء من أسرهم، الذين أرتبط معهم بصداقةٍ طويلةٍ وعِشْرة عُمر ممتد، وآثرت هنا أن أثبت أو أختار أو أنشر أجزاء من سيرة هؤلاء، تمثل حقائق مهمة وكاشفة في حيواتهم الإنسانية على وجه الخصوص، معتمدة على حِسِّي وحدْسي، اللذين كبرا معي منذ دراستي الفلسفة وعلم النفس في كلية الآداب جامعة الإسكندرية .

وكتابي يقدم إسهاما ما، ويطيل النظر، ويحدد ملامح بعض ممن عرفتُ في مجال الأدب والموسيقى والفنون التشكيلية والدبلوماسية والسياسة والتاريخ و ...، على الرغم من القيود التي أحطت بها نفسي لحظة الكتابة عن أغلب الشخصيات.

وما أقدمه هنا هو محاولة من محاولاتي المتعاقبة في فن السيرة أو الترجمة الذاتية لي أو للآخر الذي اقتربتُ منه، وتقديم ميوله وأفكاره، وليست حكما باتا نهائيا، لأنني أكتب لأمتِّعَ نفسي أولا، ثم يصير جدل وحوار جاد حول ما أطرح من مساهمات ومشاركات، لأنه ليست هناك كلمة أخيرة في الكتابة.

فأنا أقدم في كتابي هذا مذكرات، وذكريات، ويوميات، وتأملات، ومشاهدات، وملاحظات، ومدونات، وقراءات، ووثائق، وأحداثا، ووقائع، واعترافات، وروايات، وحكايات قصيرة، ومواقف، وذلك أسلوب أتبعه فيما أكتب، معتمدةً على انعكاس كل هذا على روحي وشخصيتي الفردية، لأنني في سياق الذين أتناولهم بالكتابة أكشف أيضا عن ذاتي ، تخدمني في ذلك ذاكرة مثقلة بالتفاصيل، والدقائق، والحقائق، ودخائل النفس، فأستعيد ما مضى، والذي أعتبره إرثًا لي .

وليست غايتي هي الهتك والفضح، ولكنني أهدف إلى إحياء ذكرى من كانوا قريبين مني فكريا وروحيا ومزاجيا وسلوكيا وخلقيا، ومنهم من كان أحد مكوناتي الثقافية والشخصية. في هذا الكتاب ابتعدتْ « أنا» الكاتب دون زهو أو إعجاب، لتظهر جليا « أنا» المكتوب عنه في صراحةٍ ووضوحٍ، دون تزييف أو تشويه أو مبالغة أو ادّعاء أو تمويه أو تضليل، لأنني لا أكتب لأقتصَّ من أحدٍ، بل أكتب عمَّن أحب وأقدِّر، وقد اجتهدتُ في كتابة الحيوات المنسية لشخصياتي .

حاولت تحرِّي الحقيقة والصدق والأمانة في تجرُّدٍ إلا من انحياز الكاتبة المُحِبَّة كعادتي في حياتي، وفيما أكتب، وبنيتُ هذا الكتاب بنبضاتي وخلجاتي، معبرةً عن قناعاتي، ساردةً ذكرياتي، وتجاربي، وانطباعاتي، وخبراتي، وما هو مشترك بيني وبين من أكتب عنهم، وأرسم صورةً لعوالمهم الظاهرة والباطنة .

وإن كنتُ وقفتُ طويلا أمام المميزات والفضائل والمآثر، فقد مررتُ سريعا أمام المآخذ والعيوب والنقائص، لأنني هدفت إلى الإعلاء والإحياء، وثانيا لأنه لا يوجد أحدٌ على هذه البسيطة خالٍ من المثالب، فأنا عندما أكتب عن الآخر الذي أختار، فأنا أكتب عن الذات التي تصوِّر أحوالها الشعورية، ومقاماتها في السفر، ومواجيدها في الغربة، ومجاهداتها في المواجهة والمجابهة، وفيوضاتها النفسية، وتجاربها الروحية، ولعل الفلسفة التي درستُها في سنواتي الجامعية كانت مرشدا لي ومعينا في محاولتي هذه، إذ عشتُ طويلا في لُجج الشك والحيرة، وخُضتُ بحارا كثيرة في الغربة عن الوطن مبكرا .

وإن كنتُ استخدمت قالبا روائيا في كتابي «رحلة البحث عني – رواية حياة»، فهذا الكتاب الذي اعتمد بشكلٍ أساسي على المقالة النثرية والمحاورات، فهو ليس بعيدا عن القالب الروائي أيضا، خصوصا أنني بدأت حياتي بنشر عملين روائيين في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، حيث لم تختف أبدا ذاتيتي في هذا الكتاب، دون مواربة أو نكران .

وإذا كان سقراط قد نادى بمعرفة النفس عبر مقولته الخالدة «اعرف نفسك»، فقد نحوتُ هذا المنحى في أهمية معرفة نفوس الآخرين الذي كتبتُهم، وكذلك معرفة نفسي من خلالهم، ولم أفصل هنا بين السيرة الذاتية لي، والسيرة الغيرية للآخر الذي اخترتُه، على الرغم من أن الأولى أوثق صلةٍ بي من سواها ، لكنني كنتُ في هذا الكتاب في حالة تذكُّر مضنية، إضافةً إلى المُعايشة والمشاهدة، ملتزمةً جانب الحقيقة ، والأمانة بشكلٍ صارم، تعلمتُه من أساتذتي في الفلسفة مثل يوسف كرم، وثابت الفندي، وأبو العلا عفيفي وغيرهم.

