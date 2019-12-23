علم ومعرفة

بمناسبة مرور عام على وضع اليونسكو لـ «الاراجوز» المصري والعرائس التقليدية على قائمة الصون العاجل للتراث غير المادي أقيم ملتقى الأراجوز برعاية وحضور وزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبدالدايم.

ويهدف الملتقى للاحتفاء بلاعبي فن الاراجوز المصري الشعبيين وتكريمهم وكيفية الحفاظ عليهم كاحد الكنوز البشرية من حافظي التراث وطرح افكار جديدة من خلال العرائسيين والمبدعين والمهتمين بفن العرائس لكيفية المحافظة على هذا الفن من الاندثار وطرح افاق لتطويره وتقديمه بشكل معاصر.

أقيم الاحتفال في الحديقة الثقافية للاطفال في السيدة زينب وتم عمل مسيرة في الشارع بعروستين عملاقتين واحدة بملابس الاراجوز التقيليدية واخرى بملابس الفنان الراحل محمود شكوكو (أشهر لاعبي الاراجوز المصري) وايضا تصنيع مائة عروسة للاراجوز المصري يحملها الاطفال والشباب والرجال للسير بها.

أيضا تم تقديم أربعة عروض لنمر الاراجوز بمشاركة اربعة لاعبين إضافة إلى اصدار كتاب رصد تجارب وشهادات بعض المبدعين والفرق والباحثين الذين اشتغلوا على فن الاراجوز المصري وتقديمه بصور مختلفة في المسرح.

وتضمن الاحتفال إقامة ندوة حول فن الأراجوز وآفاق تطويره، ومعرضاً للعرائس ورسوم الطفل، وتقديم عرض مسرحي مستلهم من فن الأراجوز تأليف السيد فهيم وإخراج احمد اسماعيل عبدالباقي.

ومن أبرز الفنانين المشاركين في الاحتفالية: محمد قطامش لتصميم وتنفيذ عرائس الاحتفالية (العرائس العملاقة ولمئة اراجوز )، الباحث احمد عبدالعليم والفنان ناصر عبدالتواب لتحرير كتاب فن الاراجوز: شهادات وتجارب. كما صاحبت مسيرة العرائس أغنية للاراجوز تنادي بالسلام والمحبة، من أشعار احمد زيدان والحان وتوزيع وائل عوض، وغناء أطفال كورال سلام..وأداء ناصر عبدالتواب

والاحتفالية من انتاج واشراف المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف وبدعم د. هشام عزمي الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويعد فن الاراجوز أحد أهم الصور التراثية المهمة التي تقدم العديد من الرسائل وذلك لكونها «صورة» الإنسان التي لازمته آلاف السنين، ومازالت تحظى بخصوصية فريدة من نوعها، حيث يمكن للاراجوز أن يكون محركاً أو ملهماً للطفل والبالغ على حد سواء، فمن الخطأ الاعتقاد بأن مسرح الاراجوز يختص بالأطفال وحدهم، فهو يقف على قدم المساواة مع المسرح الآدمي من حيث تقديمه للعديد من الرسائل والتي قد تكون رسائل ترفيهية أو تعليمية. كما كان لمسرح الاراجوز المصري دور كبير في تعزيز وعي الناس بقضاياهم وأحلامهم.

فمسرح الأراجوز مسرح تكمن قوة التعبير فيه في عرائسه التي تتحرر من صورة فنية تشكيلية صماء لتجسد للطفل العالم الذي يشتاق إليه، فهي الشكل الذي يمكن أن تنطلق من خلاله الشخصيات وتتحرك الجمادات بل وتنطلق جميع الأفكار وتتحاور بحرية فائقة، بالشكل الذي يحقق الإثارة ويتحقق من خلاله المزج بين الخيال والواقع، فالطفل يغوص في هذا العالم الخيالي ويتأمله وينبهر ويتأثر وجدانيا وبصريا وسمعيا فترقى أحاسيسه النفسية والتشكيلية والجمالية، وبالتالي يسهل تلقينه الرسائل المراد بثها في عقله سواء كانت تربوية وسلوكية أو علمية أو قومية ... إلخ.

