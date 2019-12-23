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ماكرون: الاستعمار كان خطأ جسيماً


أبيدجان- أ. ف. ب: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في أبيدجان أنّ الاستعمار كان «خطأ جسيماً ارتكبته الجمهورية» داعياً إلى فتح «صفحة جديدة» بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العاجي الحسن وتارا إنّه «غالباً ما يُنظر إلى فرنسا اليوم» على أنّ لديها «نظرة هيمنة ومظاهر خادعة لاستعمار كان خطأً جسيماً، خطأ ارتكبته الجمهورية».وقال «أنتمي إلى جيل هو ليس بجيل الاستعمار القارّة الأفريقية هي قارّة شابة ثلاثة أرباع أبناء بلدكم لم يعرفوا الاستعمار قطّ».


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