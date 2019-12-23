عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: نقلت قناة عبرية عن نائب قائد الجيش الإيراني السابق قوله إن إسرائيل خططت لتفجير المنشآت النووية الإيرانية بمساعدة أميركية.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» أن الجنرال أحمد رضا بوردستان نائب قائد الجيش الإيراني السابق قد صرح بأن إسرائيل خططت لتفجير المنشآت النووية الإيرانية بمساعدة أميركية الشهر الماضي وذلك أثناء المظاهرات الإيرانية التي استشرت في الشوارع، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال غادي آيزنكوت قد صرح الأسبوع الماضي بأن الاتفاق النووي الإيراني يسمح للإيرانيين بفرض سيطرتهم على المنطقة وتوزيع حوالي مليار دولار في لبنان و10 مليارات في سورية وبأن الانسحاب الأميركي من الاتفاق نفسه، قد أوقف ذلك كله.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن تصريحات آيزنكوت قد أدلى بها خلال ندوة لمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب.

ولفتت القناة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن إيران تحاول تدشين قواعد عسكرية على الأراضي السورية، وبأنها ستصبح «فيتنام» سورية، وبأن بلاده ستزيد الضغط على إيران لعرقلتها إتمام مخططاتها في سورية.

على صعيد اخر كشفت قناة عبرية عن خطوة جديدة اتخذها بنيامين نتانياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، في مستوطنات غلاف غزة. وقالت القناة العبرية الـ«13»، صباح امس إن نتانياهو وافق على منح مستوطنات غلاف غزة 5 ملايين شيكل إضافية للتحصين ضد القذائف الصاروخية التي تنطلق من قطاع غزة. وأوردت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتانياهو وافق على زيادة المخصصات المالية لمستوطنات غلاف غزة، بهدف التحصين ضد أي قذائف صاروخية أو صواريخ تنطلق من القطاع وهو ما طلبه من قبل، مرارا، رؤساء مجالس المستوطنات في غلاف غزة. وادعى المستوطنون في منطقة الغلاف، المحيطة بقطاع غزة، أنهم تحت تهديد يومي من قطاع غزة، وطلبوا تخصيص 20 مليون شيكل، في حين وافق نتانياهو على تخصيص 5 ملايين شيكل فقط.

وذكرت القناة العبرية الـ«12» أن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت صاروخا يزن حوالي 300 كجم، وأحدث حفرة كبيرة وأضرارا أكبر، مقارنة بأي صاروخ آخر عادي.

