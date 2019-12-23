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معرة النعمان (سورية)- أ. ف. ب: استعاد الجيش السوري السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب من قبضة الإرهابيين التكفيريين بعد ايام من المعارك العنيفة، ما أثار موجة نزوح كبيرة لآلاف المدنيين، على ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المحسوب على «الإخوان المسلمين» وينشط من لندن.

ويجعل التقدم الأخير للجيش السوري وحليفه الروسي على مقربة من السيطرة على أكبر تجمع سكاني في آخر معاقل الإرهاب التكفيري في سورية.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «هذه محاولة للاقتراب من معرة النعمان».

وفر الآلاف من سكان المدينة الواقعة في جنوب إدلب خشية تقدم القوات السورية أكثر، على ما شاهد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

وزعم المرصد، إن أكثر من 30 ألف شخص أجبروا على النزوح خلال الأيام القليلة الفائتة. وأفاد أحد السكان ويدعى ابو أكرم أن عمال الإغاثة يسابقون الوقت لإخراج الأسر من المدينة. وصرح الأب لخمسة أبناء لفرانس برس الذي عجز عن توفير مركبة تحمل اسرته نحو الشمال « الكل يحاولون بكل طاقتهم إخراج الأسر لكن الوقت لا يسعفهم».

ويسيطر إرهابيو هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ونواحيها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى. وتنشط فيها أيضاً فصائل إرهابية أقل نفوذاً.

ورغم التوصل في أغسطس إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع شنته القوات الحكومية السورية لأربعة أشهر في إدلب، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية.

وعلى ضوء «تكثيف الغارات الجوية والقصف منذ 16 ديسمبر» في جنوب إدلب، قدرت الأمم المتحدة الجمعة فرار عشرات الآلاف من المدنيين من منطقة معرة النعمان إلى شمال المحافظة. ودعت الأمم المتحدة «لتخفيف التوتر في شكل عاجل» وحذرت من حدوث مزيد من النزوح الجماعي إذا تواصل العنف. ومنذ الخميس، دخل الجيش السوري والقوات الرديفة في معارك مع الإرهابيين وانتزع منهم السيطرة على 25 بلدة وقرية، حسب ما أفاد المرصد.

وأسفرت أربعة أيام من الاشتباكات عن مقتل 71 عنصراً من قوات الحكومية و103 من الفصائل الإرهابية التكفيرية، وفق المرصد.

