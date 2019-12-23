عربيات ودوليات

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وافق مجلس النواب المصري، امس، على تعديل وزاري شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الاعلام.

وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال، ان التعديل الوزاري تمّ في ضوء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية مؤكداً ان التعديلات تضمنت بقاء الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيساً لمجلس الوزراء، مع تكليفه بوزارة شؤون الاستثمار والاصلاح الاداري الى جانب مهامه الحالية. وتضمن التعديل الوزاري تولي:

• خالد العناني للسياحة والآثار.

• المستشار عمر مروان وزيراً للعدل.

• الدكتورة هالة السعيد للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

• الدكتورة رانيا المشاط لتولي حقيبة التعاون الدولي.

• اسامة هيكل وزيراً للدولة للاعلام.

• الطيار محمد منار عنبة لوزارة الطيران المدني.

• نيفين القباج للتضامن.

• محمد مرزوق القصير للزراعة.

• نيفين جامع للتجارة والصناعة.

• المستشار علاء الدين فؤاد لوزارة شؤون المجالس النيابية.

وتضمن التعديل الوزاري تعيين عدد من نواب الوزراء، وهم غادة نبيل نائبة لوزير الاتصالات، وطارق توفيق امين نائبا لوزير الصحة، وطيار منتصر مناع نائبا لوزير الطيران، ومحمد احمد عاشور نائبا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات. وشمل التغيير ايضا تعيين رضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وأحمد محمد حسين نائب لوزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، وعلاء عبدالحكيم خشب نائبا لوزير البترول. كما ضم التغيير الوزاري مصطفى ابراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة، وسيد اسماعيل احمد نائبا لوزير الاسكان، ورأفت عبدالعزيز نائبا لوزير الاتصالات، وغادة علي شلبي نائب لوزير السياحة. وقد تم الغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بهيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، ودمج وزارتي السياحة والآثار في مؤسسة واحدة، وحافظ وزراء الدفاع الداخلية والمالية على حقائبهم. وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك الى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد اجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في اول جلسة تالية لوروده. كما حددت المادة اجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على اجراء التعديل جملة، بموافقة اغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.

وقد ادى الوزراء ونواب الوزراء الجدد، اليمين الدستورية امام الرئيس السيسي.

