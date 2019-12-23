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وزير وهيئة!


أثار قرار اعادة وزارة الاعلام جدلا حول دستوريته، خاصة ان الوزارة تم الغائها من قبل واسناد مهامها للمجلس الأعلى للاعلام، لكن الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الاصلاح التشريعي، قال انه لا يوجد نص في الدستور يمنع وجود وزيرا للاعلام. واضاف: «صحيح الدستور نص على ان وجود هيئة وطنية للاعلام وهيئة وطنية للصحافة لكن لا يوجد نص يمنع وجود وزير للاعلام والأصل في الأمور الاتاحة»، موضحا ان وزير الاعلام في النسخة الجديدة من وزارة الاعلام يتحمل المسؤولية الوزارية المنصوص عليها امام مجلس النواب ويكون حلقة وصل بين وسائل الاعلام ومجلس الوزراء.


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