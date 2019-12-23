عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: اعتبر النائب المصري عودة وزارة الاعلام خطوة مهمة يجب ان تتلوها خطوات اخرى حتى تعود مصر الى مكانتها اللائقة بها.

وقال الشهاوي لقناة «روسيا اليوم» امس: «لقد وعدتكم بتسونامي في الاعلام»، وقد سرت منفرداً داخل البرلمان مستخدماً جميع ادواتي البرلمانية في المطالبة بعودة وزارة الاعلام داخل التشكيل الوزاري كإحدى خطوات تصحيح المسار الاعلامي والفني والثقافي حيث اثبتت التجربة خلال 4 سنوات عدم قدرة الهيئات الصحافية والاعلامية عن سد هذا الفراغ. وتابع انه لم يشك لحظة في قدرة القيادة السياسية على تفهم حاله الوهن الاعلامية والثقافية والفنية التي أصابتنا، وتحملت ما لم يتحمله احد وسرت مختاراً في الطريق الصعب عكس التيار في المطالبة بتصحيح المسار.

