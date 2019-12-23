عربيات ودوليات

خرجت حرائق غابات استراليا والمحيطة بمدينة سيدني عن السيطرة بعد موجة الحر الحارقة التي ادت الى تفاقم الازمة، في ظروف وصفت بالكارثية بسبب عدم تمكن فرق الاطفاء والانقاذ من محاصرة النار المستعرة.

موجة الحر القياسية التي انتقلت من غرب البلاد الى مناطق الساحل الشرقي لأستراليا، ادت الى اشتعال مئات الحرائق في المنطقة. وفي وقت يتوقع ان تصل درجات الحرارة الى 47 درجة مئوية في اجزاء من نيوساوث ويلز، قال مفوض الاطفاء فيها شين فيتزسيمونز: «لقد كان اليوم مريعاً». وأضاف فيتزسيمونز ان نحو 3000 من رجال الاطفاء في جميع انحاء الولاية يستعدون لتغير الرياح في فترة ما بعد الظهر مع التسبب بـ«ظروف خطيرة وصعبة ومتقلبة».

وقال «لن نتغلب على هذه الحرائق حتى تهطل كمية جيدة من الأمطار». ورغم ان استراليا تشهد بعض الحرائق كل عام، ولكنها سجلت ارقاما قياسية هذا العام بسبب تصاحبها مع درجات حرارة عالية جداً اثارت مخاوف بشأن الاحتباس الحراري. وبشكل كارثي غرقت سيدني في الدخان السام مع اندلاع الحرائق في الشمال والجنوب والغرب، فيما اشارت المعلومات الى ان الحرائق التهمت حتى الآن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين هكتار (7?4 ملايين فدان) من الأراضي - وهي مساحة تعادل مساحة بلجيكا.

ومن الناحية الصحية، حذر اطباء من «حالة طوارئ صحية عامة»، نظراً للدخان السام غير المسبوق الذي يخنق سيدني والذي تفاقم ليصبح ضباباً كثيفاً.

