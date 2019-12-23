عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: عاد العراقيون الى التعبئة في الشارع منهين اسبوعين من الهدوء، احتجاجا على فشل السياسيين في التوافق حول رئيس جديد للوزراء مع انتهاء المهلة الدستورية امس. وأقدم آلاف المتظاهرين على قطع الطرقات واغلاق الدوائر الحكومية في غالبية مدن جنوب العراق امس الموعد الذي حددته السلطات لاعلان مرشح لرئاسة الوزراء. وفيما يؤكد مسؤولون سياسيون ان ايران صاحبة النفوذ القوي في العراق، تواصل سعيها لتمرير المرشح قصي السهيل الذي كان ووزيرا في الحكومة المستقيلة، اعلن الشارع رفضه التام له معتبرا انه جزء من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاماً في البلاد.

وليل السبت الأحد اعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة بجنوب البلاد «الاضراب العام»، بعد ثلاثة اشهر من احتجاجات غير مسبوقة اسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً واصابة 25 الفاً آخرين بجروح. وبعد اسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها «ميليشيات» وفق الأمم المتحدة فان الانتفاضة عادت لتُستأنف امس. وأعلن احد المتظاهرين في المخيم بوسط المدينة ان «الثورة مستمرة». وكان المتظاهرون رحبوا في نهاية نوفمبر باستقالة حكومة عادل عبدالمهدي. وهم يريدون اسقاط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح اللذين يتهمونهما بـ«المماطلة».

والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على اعادة صياغة قانون الانتخابات، اكبر اصلاح قدمته السلطات الى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى اليوم. وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل اليها مهمة تشكيل الحكومة مدد صالح المهلة الدستورية حتى الأحد، علما ان الدستور يضمن له تسمية مرشح خلال 15 يوماً بعد انتهاء المهلة الدستورية الرسمية. وقال متظاهر في الديوانية «انهم لا يحترمون الدستور». ويهتف المحتجون في ساحة التحرير وسط بغداد «برهم وحلبوسي جاكم السره (جاء دوركما)».

وفي الديوانية ايضا اغلقت مجموعات من المتظاهرين الادارات الرسمية الواحدة تلو الأخرى، رافعين لافتات كتب عليها «نعتذر لازعاجكم، نعمل لأجلكم». وليل السبت الأحد، قام عشرات المتظاهرين باغلاق الطريق السريعة التي تربط مدن الجنوب العشائري والنفطي ببغداد، بالاطارات المشتعلة. وفي كربلاء والنجف اغلق الطلاب والتلامذة المضربون كل المدارس، وتجمعوا بالآلاف في الساحات. وفي الناصرية، اقدم المتظاهرون على قطع الجسور وطرق محورية عدة، فيما ظلت جميع الادارات الرسمية مغلقة.

وفي العاصمة بغداد تجمع الطلاب في ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة. وقالت المتظاهرة هويدا (24 عاماً) وهي طالبة في كلية العلوم «نرفض السيطرة الايرانية على بلادنا، سليماني هو من يدير الأمور لدينا. يجب ان يعود العراق لما كان عليه».

ويبدو ان الايرانيين يدفعون باتجاه تسمية وزير التعليم العالي قصي السهيل، بحسب ما اكدت مصادر عدة لوكالة الصحافة الفرنسية. والسهيل عضو سابق في تيار مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد الى كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

