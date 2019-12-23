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بيروت -الوكالات: وجهت مجموعات عدة في الحراك الشعبي بلبنان دعوات للتظاهر، امس من اجل المطالبة بحكومة اصلاح سياسي اقتصادي فيما اعلن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب انه يتجه الى تشكيل حكومة «اختصاصيين» مضغر لاخراج لبنان من «العناية الفائقة». ودعت مجموعة «لحقي» للتظاهر من اجل «حكومة ترأسها ويشكلها شخص قادر على مواجهة المنظومة الحاكمة ولايخضع لاملاءاتها لتقدر على مواجهة وادارة الأزمة الاقتصادية الأكبر منذ 30 عاما».

الى ذلك انهى الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، حسان دياب المرحلة الثانية من عملية التشكيل باستمزاج آراء الكتل النيابية في استشارات غير مُلزمة اجراها في المجلس النيابي بعد 48 ساعة على الاستشارات المُلزمة التي اقيمت في القصر الجمهوري وأفضت الى تكليفه تشكيل الحكومة بأكثرية 69 صوتاً. وأعلن دياب توجهه لتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة في اسرع وقت فيما ابدت كتل نيابية استعدادها للمشاركة في الحكومة المرتقبة، وأعلنت اخرى رفضها وقررت الاكتفاء بمراقبة الوضع.

وقال دياب انه انهى استشاراته النيابية غيرَ الملزمة، مؤكدا انه لم يتعرض لأي ضغوط. وشدد رئيس الحكومة المكلف على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة لانقاذ البلد من «العناية الفائقة» نتيجة الانهيار الاقتصادي المتسارع. وأعلن ان «الوضع لا يحتمل الانتظار، نحن بحاجة الى حكومة مستقلين حتما واختصاصيين»، مؤكدا انه سيصر على موقفه هذا». وأضاف «هدفي ان تتشكل حكومة مصغرة من حوالى 20 وزيرا» في اسرع وقت، آملا الا يستغرق تأليفها اكثر من ستة اسابيع. وقال دياب انه سيلتقي ممثلين عن الحراك الشعبي رغم رفضهم سابقا التفاوض مع السلطة.

ويصرّ المحتجون على تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية بالكامل التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية الانهيار الاقتصادي.

وأكد دياب ان «كل الأطراف تتماشى معي في ما يخص حكومة مستقلين واختصاصيين، بمن فيهم حزب الله» الذي كان اكد تأييده لحكومة لا تستثني اي فريق سياسي.

وتتّجه الأنظار في المرحلة اللاحقة الى المشاورات التي سيُجريها دياب مع الحراك الشعبي، كما اعلن بعيد تكليفه لحثّه على المشاركة في الحكومة تماماً كما دعت كتل نيابية عدة ابرزها تكتل «لبنان القوي» الذي اعلن رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل استعداده للتنازل عن حصّة التيار الوطني الحر في الحكومة لمصلحة تمثيل الحراك. ويشهد لبنان منذ مطلع اكتوبر تظاهرات واحتجاجات شعبية كبيرة تخللها في كثير من الأحيان اعمال عنف واضطرابات، وأدت تلك الاحتجاجات الى استقالة حكومة سعد الحريري بعد نحو اسبوعين من اندلاعها.

