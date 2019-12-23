عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أعلن الجيش اللبناني، توقيف شخصين كانا يحملان عددا من القذائف الصاروخية عند حاجز «العاصي-الهرمل». وقال الجيش اللبناني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر «أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز العاصي- الهرمل، كلاً من ذو الفقار اسعد سيف الدين ومحمد حسين الجمّال، لحيازتهما كمية من القذائف الصاروخية داخل سيارتهما». وأوضح الجيش اللبناني عدد القذائف التي كانت بحوزة الشابين ونوعها قائلا انها «عبارة عن 20 قذيفة «آر بي جي» و21 حشوة عائدة لها بالاضافة الى كمية من الذخائر الحربية». ويأتي هذا التطور على الساحة اللبنانية بالتزامن مع بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، والتي يجريها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، ويواجه خلالها العديد من العقبات تتمثل بامتناع بعض الكتل عن المشاركة في الاستشارات او في الحكومة لاحقا.

