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في نهاية عام صعب.. ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في صور فوتوغرافية مع ابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير وليام وحفيده الأكبر الأمير جورج في رسالة واضحة حول استمرارية العائلة المالكة البريطانية. ونشر قصر باكنغهام السبت ، صورا للملكة والأمراء الثلاثة الذين يخلفونها بالترتيب في ولاية العرش أثناء تحضيرهم لحلوى «البودينغ» التي ترتبط بعيد الميلاد. وكان الأمير جورج (6 سنوات) هو محور اهتمام أقاربه الأكبر وهو يحرك خليط الحلوى في وعاء، ومثل المشهد العائلي لحظة سعيدة للملكة إليزابيث (93 عاما) بعد عام شابته المصاعب. فخلال الاثني عشر شهرا الماضية حصل زوجها الأمير فيليب على تحذير من الشرطة بعد حادث سير، وظهر الجفاء علنا بين حفيديها وليام وهاري، وأحاطت الانتقادات بابنها الثاني الأمير آندرو بسبب صلاته بالملياردير الأمريكي جيفري إيبستين الذي انتحر داخل زنزانة بسجن في نيويورك حيث كان محتجزا في اتهامات تتعلق بالاتجار بالجنس.

