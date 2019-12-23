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خطر الإفراط في شرب المياه


تحدثت العديد من الدراسات على دور المياه المفيد والمهم في تركيب جسم الإنسان ومدى حاجته اليومية له وتحديد الكمية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي. يجمع العديد من الأطباء والأخصائيين، على أن المرء يحتاج يوميا إلى 8 أكواب من الماء، أي ما يعادل 1.8 لتر يوميا في المجموع . إلا أن الكمية الإضافية من الماء قد تكون لها عواقب سلبية، فبحسب تصريحات الباحثة في المركز الفيدرالي لعلوم التغذية والتكنولوجيا الحيوية الروسية، آلا بوغوزيفا، فإن هناك عواقب لاستهلاك المياه بكميات زائدة. حيث تسهم كميات المياه في انهيار البروتين كما تزيل المياه الزائدة من الجسم العناصر والفيتامينات الأمر الذي قد يزيد الحمل على الجهاز الدوري والبولي. وأضافت بأن الجسم يتلقى المزيد من السوائل من خلال بعض المنتجات الغذائية حيث يحصل الجسم على حوالي 1 الى 1,5 ليتر من السوائل من خلال الحساء أو والمشروبات. وأكدت الخبيرة على دور مذاق المشروبات في إخماد العطش، حيث يمكن الاعتماد على الفاكهة والشاي الأخضر في ذلك، ما يحفز على إفراز اللعاب الذي يقلل بدوره من الرغبة في الشرب.


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