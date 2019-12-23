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كشفت الفنانة الأميركية الشهيرة ليدي غاغا أنها لا تستطيع أن تتذكر آخر مرة استحمت فيها، أو آخر مرة كانت فيها «نظيفة»، وذلك على حسابها في موقع تويتر. وكشفت نجمة البوب ليدي غاغا، واسمها الأصلي ستيفاني جوان أنجيلينا جيرمانوتا، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها لا تستطيع أن تتذكر آخر مرة استحمت فيها، وذلك بالتزامن مع استعدادها لإطلاق ألبومها الغنائي السادس الذي يتوقع صدوره عام 2020. وكتبت غاغا على حسابها الرسمي في تويتر سؤالا من مساعدتها وردها على ذلك، حيث قالت «مساعدتي: متى كانت آخر مرة استحممت فيها؟» وردت ليدي غاغا «أنا: لا أتذكر». وجاءت هذا التغريدة تحت وسم «إل جي 6» في إشارة إلى ألبومها والذي يعني «ليدي غاغا 6». البعض من متابعي غاغا اعتبر أن هذه التغريدة تعني أن الفنانة مشغولة كثيرا خلال الفترة السابقة في الإعداد لألبومها الجديد، في حين تناول كثيرون من المتابعين هذه التغريدة من باب المزاح لا أكثر، مصرين على أنها «حتى ولو لم تستحم، فإنها تظل رائعة»، وان المهم في الأمر هو صدور الألبوم الجديد.