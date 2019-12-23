دوليه

قاد المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز فريقه برشلونة حامل اللقب إلى إنهاء عام 2019 بفوز كبير على ضيفه الافيس 4-1 اول من امس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني. وسجل سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 75 من ركلة جزاء وصنع الأهداف الثلاثة الأولى التي تناوب على تسجيلها الفرنسي أنطوان غريزمان (14) والتشيلي أرتورو فيدال (45) والأرجنتيني ليونيل ميسي (69)، فيما سجل بيري بونس (56) هدف الافيس. وعاد برشلونة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين فرفع رصيده إلى 39 نقطة. وحافظ إشبيلية على فارق النقاط الخمس مع برشلونة بفوزه على مضيفه ريال مايوركا 2-0، معززا موقعه في المركز الثالث برصيد 34 نقطة. وأوقف فياريال سلسلة انتصارات ضيفه خيتافي بالفوز عليه 1-0. وبات مركز خيتافي الرابع مهددا من أكثر من فريق، بعدما تجمد رصيده عند 30 نقطة، فيما قفز فياريال للمركز التاسع موقتا بانتظار بقية مباريات المرحلة برصيد 25 نقطة. وسقط فالنسيا في فخ التعادل الثاني على التوالي وكان امام مضيفه بلد الوليد 1-1.وكان بلد الوليد في طريقه الى الفوز بعدما تقدم بهدف سيرجي غوارديولا نافارو في الدقيقة 83، لكن مانويل فاييخو أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

