دوليه

لحق إنتر بغريمه يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي بفوزه الكبير على ضيفه جنوى 4-0 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي والأخيرة في عام 2019.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو (31 و71) وروبرتو غاليارديني (32) وسيباستيانو ايسبوزيتو (64 من ركلة جزاء) الاهداف. ودخل اسبوزيتو في سجلات إنتر التاريخية كونه أصبح أصغر لاعب يشارك أساسيا وهو بعمر (17 عاما و172 يوما)، كما بات ثاني أصغر لاعب يسجل للفريق بعد ماريو كورسو الذي كان يبلغ 17 عاما و97 يوما (عام 1958). وأشاد انطونيو كونتي مدرب إنتر بنجمه الواعد وقال «لقد رأيته في التدريب قبل انطلاق الموسم وبدا لي كأنه طفل صغير، حتى وجهه يبدو صغيرا جدا. لقد نما بالفعل في الشهرين الماضيين ولديه مستقبل عظيم أمامه». ورفع إنتر رصيده إلى 42 نقطة ليتساوى مع يوفنتوس الفائز في افتتاح المرحلة الأربعاء على مضيفه سمبدوريا 2-1، مع أفضلية فارق الأهداف لإنتر (+22 مقابل +14) علما بأن الحسم في حال التساوي في النقاط يكون بالمواجهتين المباشرتين في نهاية الموسم. وتغلب يوفنتوس على إنتر ميلان 2-1 في ميلانو في السادس من أكتوبر الماضي وهي الخسارة الوحيدة التي مني بها رجال كونتي حتى الآن. وقال اسبوزيتو لقناة «سكاي سبورت» الإيطالية «رأيت أمي في المدرجات وانا أهدي هذا الهدف لها لم أنم طوال الليلة الماضية (بعد أن قيل له إنه سيبدأ اللعبة). لقد أمضيت الليلة كلها في التفكير فيما سيحدث اليوم». وأشاد اسبوزيتو أيضا بلوكاكو الذي أعطاه الكرة لتسديد ركلة الجزاء رغم أنه كان بإمكانه إنهاء المباراة بثلاثية «روميلو شخص رائع، بالإضافة إلى أنه لاعب غير عادي. قال لي، فقط اذهب إلى هناك، واتخذ القرار وسدد الكرة». وخرج أودينيزي من دوامة النتائج المخيبة بفوزه على ضيفه كالياري 2-1. ورفع أودينيزي رصيده إلى 18 نقطة وارتقى للمركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز الخامس.وقلب سبال الطاولة على مضيفه تورينو محولا تخلفه بهدف إلى فوز بهدفين.

