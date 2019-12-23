دوليه

واصل مانشستر سيتي صحوته وأوقف السلسلة الناجحة لضيفه ليستر سيتي دون خسارة عندما تغلب عليه 3-1 أول من أمس على ملعب الاتحاد في مانشستر في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي، منعشا آماله في الدفاع عن اللقب. وقلب مانشستر سيتي الطاولة على ضيفه الذي افتتح التسجيل عبر نجمه جايمي فاردي في الدقيقة 22، وخرج فائزا بثلاثية تناوب على تسجيلها الدوليون الجزائري رياض محرز (30) والألماني إيلكاي غوندوغان (43 من ركلة جزاء) والبرازيلي غابريال جيزوس (69).وهو الفوز الثاني على التوالي لمانشستر سيتي والثاني عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 38 نقطة مقلصا الفارق بينه وبين ليستر سيتي الثاني إلى نقطة واحدة، ومع ليفربول المتصدر إلى 11 نقطة علما بأن الأخير تأجلت مباراته مع وست هام يونايتد بسبب مشاركته في مونديال الاندية في الدوحة حيث توج اليوم باللقب على حساب فلامنغو البرازيلي 1-0.

وأسدى مانشستر سيتي خدمة لليفربول بإلحاقه الخسارة الثالثة بليستر سيتي هذا الموسم والأولى بعد ثماني انتصارات متتالية وتعادل، فبقي الفارق بينهما 10 نقاط قبل قمتهما المرتقبة الخميس المقبل في المرحلة التاسعة عشرة.

ونجح ليستر سيتي في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة سريعة مرر على اثرها هارفي بارنز كرة خلف الدفاع الى فاردي المنطلق من الخلف فتوغل بسرعة داخل المنطقة ولعبها ساقطة «لوب» فوق الحارس البرازيلي إيدرسون (22). ونجح محرز في ادراك التعادل بمجهود فردي رائع من الجهة اليمنى حيث توغل واقترب من حافة المنطقة قبل ان يسددها قوية بيسراه ارتطمت بقدم المدافع التركي جاغلار سويونجو وخدعت شمايكل (30).

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء اثر عرقلة رحيم ستيرلينغ من المدافع البرتغالي ريكاردو بيريرا داخل المنطقة فانبرى لها غوندوغان على يسار الحارس شمايكل (43).وعزز البرازيلي جيزوس تقدم مانشستر سيتي عندما استغل تمريرة عرضية لدي بروين داخل المنطقة تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (69). وخيم التعادل السلبي المخيب للآمال على مباراة إيفرتون وضيفه أرسنال أمام ناظري مدربيهما الجديدين الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني ميكل أرتيتا على التوالي.

وخسر بورنموث أمام بيرنلي 0-1، وأستون فيلا أمام ساوثمبتون 1-3، وبرايتون أمام شيفيلد يونايتد 0-1، ونوريتش أمام ولفرهامبتون 1- 2. وفاز نيوكاسل على كريستال بالاس 1-0.

