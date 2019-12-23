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انتصار كبير لسان جرمان


حققت اندية باريس سان جرمان المتصدر ومرسيليا مطارده المباشر وموناكو انتصارات كبيرة اول من امس في المرحلة التاسعة عشرة الاخيرة من دور الذهاب في الدوري الفرنسي.
وأكرم باريس سان جرمان وفادة ضيفه أميان 4-1 بينها ثنائية لنجمه الدولي الواعد كيليان مبابي، وتغلب مرسيليا على ضيفه نيم 3-1، فيما فجر موناكو جام غضبه على ضيفه ليل محولا تخلفه بهدف إلى فوز 5-1 بينها ثنائية لوسام بن يدر متصدر لائحة الهدافين.
وبدوره سحق مونبلييه ضيفه بريست برباعية نظيفة، وفاز نيس على ضيفه تولوز بثلاثة أهداف نظيفة.
وبملعب بارك دي برانس، أنهى باريس سان جرمان حامل اللقب في العامين الأخيرين العام 2019 بأفضل طريقة ممكنة بفوزه السادس على التوالي والخامس عشر هذا الموسم معززا موقعه في الصدارة برصيد 45 نقطة مع مباراة مؤجلة.وفرض مبابي نفسه نجما للمباراة غداة احتفاله بعيد ميلاده الحادي والعشرين، فنجح في تسجيل ثنائية رافعا بها رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم منتزعا المركز الثاني على لائحة الهدافين.


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