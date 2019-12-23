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أعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني أمس تعيين هانزي فليك مدربا «حتى نهاية الموسم الحالي أقله» بعد أن تولى مهام تدريب النادي البافاري عقب اقالة الكرواتي نيكو كوفاتش في أوائل نوفمبر الماضي. وجاء في بيان على موقع النادي أن بعد فوز بايرن السبت 2-0 على ضيفه فولسبورغ في المرحلة 17 من الدوري المحلي «عُقد اجتماع بين الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه والبوسني حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي والمدرب هانزي فليك وعلى اثره اتفق بايرن وهانزي فليك أن يبقى الاخير مدربا حتى نهاية الموسم الحالي أقله»، مشيرا الى أن «تمديدا لعقده الى ما بعد تلك الفترة «هو خيار صريح لبايرن ميونيخ». وقال رومينيغه «نحن في بايرن سعيدون بعمل هانزي فليك. تحت إشرافه كمدرب، كان التطور داخل المستطيل الاخضر رائعا جدا، إن كان على صعيد جودة أدائنا أو النتائج التي حققناها».وتابع رومينيغه البالغ 64 عاما «لقد حققنا رقما قياسيا جديدا في تاريخ دوري الابطال (بنسخته الحديثة) الذي بدأ منذ 28 عاما بتحقيقنا ستة انتصارات من ست مباريات في دور المجموعات. وفي البوندسليغا اقتربنا من صدارة الترتيب». وعُيِّن فليك، المساعد السابق لكوفاتش، مدربا موقتا منذ إقالة الأخير من منصبه في الثالث من نوفمبر الماضي، وقاد بايرن منذ استلامه المهمة الى الفوز في ثماني مباريات في مختلف المسابقات مقابل خسارتين.