loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الأهلي للابتعاد بالصدارة أمام الاتحاد


يخوض الأهلي اختبارا صعبا اليوم امام الاتحاد السكندري ضمن الجولة العاشرة اذ يتنافس الفريقان على صدارة الدوري المصري الممتاز.
وتبدو مواجهة الأهلي والاتحاد هذه المرة مختلفة خصوصا وأن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني علما بأن الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين ضد المصري والزمالك.
ويخوض الأهلي المواجهة بروح معنوية عالية بعدما حقق 7 انتصارات متتالية بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.
وفي لقاء آخر يلعب المقاولون العرب صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة مع الاسماعيلي التاسع برصيد 13 نقطة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة