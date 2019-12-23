دوليه

يخوض الأهلي اختبارا صعبا اليوم امام الاتحاد السكندري ضمن الجولة العاشرة اذ يتنافس الفريقان على صدارة الدوري المصري الممتاز.

وتبدو مواجهة الأهلي والاتحاد هذه المرة مختلفة خصوصا وأن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني علما بأن الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين ضد المصري والزمالك.

ويخوض الأهلي المواجهة بروح معنوية عالية بعدما حقق 7 انتصارات متتالية بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.

وفي لقاء آخر يلعب المقاولون العرب صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة مع الاسماعيلي التاسع برصيد 13 نقطة.

