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حقق الكويت انتصاره السادس على التوالي في دوري الكرة الطائرة بعد تفوقه على اليرموك 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس. وقدمت لجنة المسابقات مباريات الكويت في البطولة حيث سيخوض الأبيض آخر مباراة في الدور التمهيدي في 14 يناير وذلك من أجل افساح المجال امامه للاستعداد لبطولة الأندية الخليجية التي يستضيفها على صالته خلال الفترة من 2 الى 11 فبراير المقبل. ورفع الأبيض رصيده الى 12 نقطة في صدارة الترتيب، يأتي بعده كاظمة برصيد 8 نقاط، ثم العربي والشباب 6 نقاط، والقادسية 5 نقاط، وأخيراً اليرموك 4 نقاط.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دورين حيث تتأهل الفرق الأربعة الاولى الى المربع الذهبي الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وانهى الكويت الشوط الاول بصعوبة 25-22 بفضل تركيز لاعبيه الذين لم يمنحوا الفرصة لعناصر اليرموك المجتهدين في مفاجأتهم. وأطبق الأبيض سيطرته على الشوط الثاني وانهاه لصالحه 25-19. واصبح الامور سهلة للكويت في الشوط الثالث الذي لم يجد صعوبة في انهائه 25-17 حاسماً اللقاء بثلاثة اشواط نظيفة.

