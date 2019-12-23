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تفوق منتخب الصم لكرة الصالات اول من امس على نظيره التشيكي بنتيجة 5-2 في المباراة الودية التي جمعتهما على صالة النادي الرياضي للصم. وشهد الشوط الأول من المباراة تفوق الفريق الكويتي بالاداء والنتيجة حيث كانت له الافضلية في الاستحواذ والهجوم ليخرج من الشوط الاول بأربعة اهداف فيما تمكن الفريق التشيكي من تسجيل هدف واحد. وفي الشوط الثاني استمر المنتخب الكويتي بالحفاظ على الافضلية واستمر بالاستحواذ والحفاظ على النتيجة ومحاولة اضافة مزيد من الاهداف وكان له ذلك وتمكن من اضافة الهدف الخامس فيما سجل التشيك هدفا ثانيا لتنتهي المباراة لصالح الازرق. وقال امين السر العام للنادي الرياضي للصم مفرح الهاجري في تصريح صحفي على هامش المباراة ان هذا اللقاء يعتبر الاول الذي يجمع ما بين الفريقين. واشار الهاجري الى ان لمثل هذه اللقاءات اهمية خاصة حيث تعمل الى جانب المباريات الرياضة على التشاور في كل ما يخص الصم لتطوير وارتقاء مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واعتبر ان تبادل الزيارات بين الصم في أنحاء العالم نافذة تساعدهم على فتح خطوط التواصل بينهم وتسهم بتوطيد اواصر الصداقة والتعاون مهما اختلفت جنسياتهم.

