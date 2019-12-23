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أبدى وليد الصميعي رئيس اتحاد الاسكواش رئيس وفد المنتخب الى بطولة العالم التي اسدل الستار على منافساتها أول من أمس في العاصمة الأميركية واشنطن رضاه عما قدمه المنتخب في هذا التجمع العالمي.

وقال في اتصال هاتفي من واشنطن: «مع بداية البطولة كان تصنيف منتخبنا في المركز الـ 23 ومع ختام البطولة تقدم الى المركز الـ 15 وهذا يمثل انجازا بحد ذاته فلم يسبق للكويت ان حصلت على هذا المركز».

وكان المنتخب الكويتي اختتم مشاركته بالبطولة بالفوز على ايرلندا والارجنتين وخسر أمام كندا، وبهذه النتائج يكون المنتخب قد فاز في ثلاث مواجهات وخسر مثلها، وكان اللافت ان نجم المنتخب عبدالله المزين لم يخسر اي مباراة من مبارياته الست التي لعبها في البطولة. واعرب الصميعي عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين الذين ساندوا المنتخب في مشاركته العالمية خاصا بالذكر مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، وبارك الصميعي للمنتخب المصري الذي توج بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على بريطانيا بنتيجة 3 – 0 . ومن المقرر ان يعود وفد المنتخب الى البلاد اليوم.

