دوليه

حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو «تريبل دابل» وقاد فريقه ميلووكي باكس لتعزيز سجله الأفضل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على حساب نيويورك نيكس، بينما أمطر نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن سلة فينيكس صنز بـ47 نقطة في 34 دقيقة.وشهدت مباريات الأول من أمس فوز ميلووكي على مضيفه نيويورك نيكس 123-102، وروكتس على مضيفه صنز 139-125، بينما سحق لوس أنجليس كليبيرز مضيفه سان أنتونيو سبيرز 134-109 بفضل نجمه كواهي لينارد.

وقاد اليوناني، أفضل لاعب في الموسم الماضي، فريقه الى تحقيق فوزه الـ26 مقابل أربع هزائم، ليعزز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية سجله كأفضل فريق في الدوري هذا الموسم، مدفوعا بفوزه على متصدر المنطقة الغربية لوس أنجليس ليكرز الخميس 111-104. وسجل أنتيتوكونمبو في قاعة «ماديسون سكوير غاردن» في نيويورك، 22 نقطة مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليحقق «تريبل دابل» (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية الفردية) للمرة الثالثة هذا الموسم، ويعزز موقع فريقه كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

من جهته، تابع جيمس هاردن أفضل لاعب في الدوري في موسم 2017-2018، تألقه على صعيد التسجيل، معززا موقعه كالأفضل هذا الموسم، علما بأنه كان أفضل مسجل في الدوري في الموسمين الماضيين. وسجل هاردن 47 نقطة لصالح هيوستن في سلة المضيف فينيكس، لينهي فريقه المباراة بفارق 14 نقطة، ويحقق فوزه الخامس في آخر ست مباريات. نجم آخر كان تحت الأضواء هو لينارد الذي قاد كليبيرز للفوز على مضيفه سبيرز بفارق 25 نقطة. وسجل لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز في الموسم الى الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه قبل الانتقال الى كليبيرز، 26 نقطة أضاف إليها سبع متابعات وتسع تمريرات حاسمة وأربع سرقات للكرة. تمكن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بقيادة نجمه الكاميروني جويل إمبييد، من تحقيق فوزه الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، بتفوقه على ضيفه واشنطن ويزاردز بنتيجة 125-108. أبرز المحطات الأخرى، سجل سبنسر دينويدي 39 نقطة ساهم من خلالها بفوز فريقه بروكلين نتس على ضيفه أتلانتا هوكس 122-112.الى ذلك، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على مينيسوتا تمبروولفز 113 - 106، وممفيس غريزليز على ساكرامنتو كينغز 119 - 115، وشيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 119-107، ويوتا جاز على تشارلوت هورنتس 114-107.

