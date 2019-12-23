دوليه

تعادل المصري مع بيراميدز بهدف لكل فريق في لقاء أقيم اول من امس ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز. ورفع بيراميدز رصيده الى 13 نقطة في المركز السابع بينما وصل المصري الى 8 نقاط وظل في المركز الثالث عشر. وفاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين نظيفين. ورفع الجونة رصيده بهذا الفوز للنقطة الـ 10 في المركز 11 بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 7 في المركز 15. وتمكن انبي من قلب الطاولة على وادي دجلة بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وأصبح انبي في المركز الثامن برصيد 13 نقطة فيما توقف رصيد دجلة عند 6 نقاط في المركز الـ17.

