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أعلن بنك بوبيان عن اطلاق برنامج بوبيان كارتينغ Boubyan Karting الأول من نوعه على مستوى الكويت والمخصص لعملاء البنك من الشباب لتجهيز فريق متخصص في سباق الكارتينغ والذي يؤهلهم للمشاركة في سباق Gulf Run الشهير والمقرر اقامته في شهر مارس 2020. وقال مساعد المدير في اداره التسويق عبد العزيز ذياب «تعد الرياضة والصحة من أهم توجهات الشباب في الكويت والتي لاحظ البنك تزايد الاهتمام بها سواء من خلال زيادة عدد الشباب المقبل على الرياضات بأنواعها المختلفة أو تزايد عدد الذين أصبحوا يضعون صحتهم في الاولويات خلال ممارسة الرياضات المختلفة ومشاركتهم في الاندية والمراكز الرياضية المختلفة التي زادت في الآونة الاخيرة». وأضاف ذياب ان «تنفيذ مثل هذه البرامج وبصورة احترافية يتطلب التعاون مع متخصصين، وهذا ما تم بالفعل من خلال التعاون مع شركة بروفجين الرياضية المعروفة بكونها أكثر شركة لتنظيم الفعاليات الرياضية في الكويت، كما تم التعاون مع المدرب المعروف مبارك الرميضي والذي يمتلك خبرة كبيرة مع فرق وسباقات Karting والذي سيكون له دور أساسي في مرحلة تدريب فريق بوبيان» من جانبه قال مدير عام شركة بروفجين أحمد الماجد «نفخر بأن نتعاون مع بنك بوبيان في واحد من أهم فعالياتها الرياضية المميزة مثل Boubyan Karting والذي يهدف الى تشكيل فريقين للبنك للمشاركة في سباق Gulf Run المعروف اعتماداً على الخبرات التي نمتلكها في تأسيس الفرق الرياضية في المجالات المختلفة». وأكد ان شركة بروفجين سوف تحرص من خلال هذا البرنامج على اقامة وتنسيق وتنفيذ عملية الاختيار وذلك بابتكار ثلاث مراحل للتصفيات وبالاعتماد على عدة معايير منها الخبرة والمهارة والالتزام لدى المشاركين لتأمين أدق وأفضل اختيار ممكن للسائقين بالاضافة الى متابعة تدريبهم عبر وضع برنامج تدريب يمتد لأكثر من شهر يشمل التدريب النظري والعملي والتأهيل البدني للسائقين بهدف رفع مستوى لياقتهم وتركيزهم وامتلاكهم لمهارات القيادة للمشاركة والمنافسة في سباق Gulf Run Karting الذي سيقام في شهر مارس في مدينة الكويت للمحركات.

