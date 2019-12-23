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ظهرت المعاناة على فريق الكويت عقب خسارته أمام السالمية 1 - 2 في اللقاء الذي جمع بينهما أول من أمس في الجولة الثامنة للدوري الممتاز، رغم انه مازال متصدر الترتيب برصيد 17 نقطة متفوقا على السالمية بفارق الاهداف.

وتعد تلك الخسارة الاولى للابيض، حيث اكدت ان الفريق يعاني من نواقص فنية بحتة حتى بعد تغيير الجهاز الفني الذي يقوده حاليا الصربي بوجيدار الذي خلف السوري حسام السيد، فالوضع العام للفريق لم يطرأ عليه اي تغيير وكان واضحا ان الفريق يفتقد الى اللعب السريع في منطقة الوسط فلم يكن بمقدور الكولومبي دييغو كالديرون والفرنسي عبدول سيسوكو التحكم في مجريات اللعب في العمق بالاضافة الى عبدالله البريكي الذي يتحرك دون اي فاعلية. ولم يكن ليوسف ناصر ويعقوب الطراروة اي تأثير فى الجانب الهجومي وحتى عندما عمل المدرب على اجراء التبديلات باشراك فيصل زايد وفهد العنزي لم تكن بتلك الفائدة حيث لازمت اللاعبين السلبية والبطء الشديد في كيفية البدء في تنظيم الالعاب. وبشكل عام غياب العاجي جمعة سعيد ادى لهذا الاختلال الفني ومن ثم على الابيض اذا ما اراد العودة لوضعه عليه ان يبحث عن البدائل الفنية التي ترتكز على اللعب الجماعي بعدما ظهرت ثغرة جمعة سعيد وخصوصا انه يمتلك عناصر قادرة على ذلك متى ما وجدت الفرصة وعموما الفرق الكبيرة من نوعية الابيض سريعا ما تلملم نفسها وتنطلق من جديد بشرط ان تكون القراءة واقعية .

