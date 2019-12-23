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يعد الفوز الذي حققه السالمية على حساب الكويت 2-1 ابرز حدث في الجولة الثامنة لعدة اعتبارات منها ان السماوي استطاع ان يكون شريكا مع الابيض في الصدارة بنفس الرصيد 17 نقطة ويحسب له انه ألحق الهزيمة الاولى بمنافسه كما أنه اكد بأنه يسير بثبات نحو المنافسة على اللقب بالرغم من الظروف التي يشكو منها نظرا لغياب بعض اللاعبين بعد رحيل الاردني عدي الصيفي والفلسطيني عدي الدباغ وأصابة مبارك الفنيني.

ولكن هذا النجاح الذي ظهر عليه السماوي ليس في تلك المباراة وانما في الجولات السابقة استطاع ان يكون مميزا ومن ثم توج ذلك التميز بتحقيق النتيجة الايجابية امام الابيض.

ولاشك ان هذا كشف ان هناك عملا فنيا مبذولا من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب سلمان عواد الذي استطاع ان يوظف قدرات اللاعبين بالشكل السليم بما انه يدرك مدى قوة الخصم ولكن نجح في استغلال نقاط الضعف التي ظهرت في خطوط الخصم. فقد منح لاعبيه الحرية في التحرك بوسط الميدان من خلال التحرك الفعلي عبر فواز عايض وبدر السماك وكيفية التقدم الى الامام وتمويل البرازيلي باتريك فابيانو بالكرات التي اثمرت عن الهدف الاول كما انه لم يطلب من لاعبيه التراجع للدفاع بل اعتمدوا على الضغط على الخصم والايعاز لهم التصرف بهدوء عند الاستحواذ على الكرة ليبدأوا بتنظيم الكرات السريعة .ولقد نجح دفاعه بقيادة مساعد ندا ان يظهر فدائية عالية بالتصدي لمحاولات الخصم والسماوي تبدو طموحاته بقيادة سلمان عواد ليس مجرد فوز على متصدر بل اكبر من ذلك.

