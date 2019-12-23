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استعاد القادسية توازنه عبر الفوز الثمين الذي حققه على كاظمة 3-1 اول من امس في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، واستطاع ان يتصالح مع جماهيره التي انتابها الغضب عقب نتائجة المتذبذبة الاخيرة والتي فرط على اثرها بالعديد من النقاط، قبل ان يحقق الفوز على البرتقالي ويحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة. وقدم الاصفر مستوى مقنعا في لقاء الأول من أمس كما كانت الروح القتالية من لاعبيه حاضرة وما ساعده على ذلك ان مدربه الاسباني فرانكو بابلو قد استوعب الدرس فيما يتعلق بعملية اختيار اللاعبين حيث زج بالبرازيلي رونينهو واحمد الرياحي في المقدمة ومنح عيد الرشيدي الحرية في اللعب ليصول ويجول على راحته ومن خلفه رضا هاني الذي يعد اكثر اللاعبين بذلا للجهد.

وما اسهم في تفوق الاصفر ان عناصره كانوا يدركون ان تلك المباراة تحدد الكثير من مصير الفريق اذا ما أراد المنافسة على اللقب كما ان المدرب فرانكو كان على المحك.

ونجاح الاصفر في تلك المباراة يبرهن للمدرب انه ليس بالضرورة مشاركة اللاعبين الكبار اساسيين بل الحاجة والمتطلبات هي التي تفرض على اي مدرب ان يختار التشكيلة المناسبة القادرة على تحقيق الهدف المنشود. وهذا الفوز سيكون له فوائد فنية للاصفر في المراحل القادمة متى ما نظر للامام، وعليه ان يستمر في هذه الصحوة وان يتفادى بسرعة الأخطاء السهلة التي وقع فيها المدرب قبل اللاعبين في الجولات الماضية.

