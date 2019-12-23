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أبدى مدرب السالمية سلمان عواد سعادته بالفوز «الثمين» الذي حققه الفريق على الكويت 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الكويت في ختام الجولة الثامنة. ورفع السالمية رصيده إلى 17 نقطة متقاسماً الصدارة مع الكويت ومتخلفاً عنه بفارق الأهداف.

وقال عواد: «الفوز على الكويت منحنا 3 نقاط مهمة جداً، لكنها في الأخير 3 نقاط مثلها مثل أي انتصار في المسابقة»، مؤكداً أن الحديث عن الصدارة سابقٌ لأوانه خصوصاً أن البطولة تبقى لها 10 جولات كاملة.

وعن الطريقة التي اعتمد عليها امام الكويت ولجوئه إلى أسلوب دفاعي، قال عواد: «في المباراة السابقة أمام الساحل لعبنا بطريقة هجومية وحققنا الفوز بنتيجة 5-1، لكن اللعب أمام فريق متصدر والمسيطر على البطولات في السنوات الأخيرة يختلف تماماً، لذلك عمدنا إلى إغلاق المناطق الدفاعية، وهو ما تحقق بفضل جهود اللاعبين»، مشيداً بالروح العالية التي أظرها اللاعبون في لقاء الأول من أمس. ولفت إلى أن الفوز جاء في وقت مناسب تماماً حيث يدخل الفريق بطولة كأس ولي العهد وهو في معنويات عالية جداً، مؤكداً أن السماوي اعتاد المنافسة على البطولات في السنوات الأخيرة.

من جانبه، توجه مدافع السالمية مساعد نداً بالشكر إلى زملائه اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في الفريق مؤكداً أن المحافظة على القمة أصعب من الوصول إليها. وكتب ندا في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر: «الحمدلله دائماً وأبداً .. شكراً أخواني اللاعبين شكراً الجهاز الفني والإداري والطبي .. في مثل هكذا مواقف تظهر معادن الرجال .. أثبتوا بأنكم كفووو للصدارة .. اليوم ابتدأ المشوار ولم ينته المحافظة على القمة أصعب من الوصول إليها .. هذا المركز يحتاج لجهد مضاعف من الجميع».

