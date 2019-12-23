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حسم الفارس غازي الجريوي لقب الجائزة الكبرى لصالحه بعد تفوقه في مسابقة الفئة المتقدمة التي أقيمت على ارتفاع 140 سم في اليوم الختامي من بطولة نادي الفروسية للقفز على الحواجز الكبرى، وجاء في المركز الثاني الفارس علي الخرافي فيما حلت الفارسة جميلة المطوع في المركز الثالث.

وخطف الفارس خليفة الدبوس لقب الجائزة الصغرى التي أقيمت على ارتفاع 130 سم، وحل حمد الهاجري ثانيا ولطيفة الهاجري ثالثاً.

وفي الفئة المتوسطة على ارتفاع 120 سم احتلت الفارسة روان الدريس المركز الأول وجاء أحمد العناز ثانياً وعبدالله الروضان ثالثاً.

وعلى ارتفاع 110 سم فازت الفارسة كاتي لماس بالمرتبة الأولى وجاء عبدالله المهنا في المرتبة الثانية وعبدالعزيز العجيل في المرتبة الثالثة.

وذهب المركز الأول في الفئة التي أقيمت على ارتفاع 90 سم للفارس غازي الفليج، وحل محمد النجار ثانياً ومحمد المرشود ثالثاً.

وكانت البطولة التي اختتمت منافساتها مساء الأول من أمس السبت شهدت مشاركة 500 فارس وفارسة تنافسوا بقوة وحماس على مدى يومين في ميدان القفز بنادي الفروسية الرياضي.

