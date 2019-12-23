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تعرض مدافع القادسية محمد خالد لإصابة قوية في الركبة خلال مشاركته في لقاء فريقه مع كاظمة مساء الأول من أمس والذي حسمه الأصفر بنتيجة 3 - 1 ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، فيما تعرض المهاجم الأردني أحمد الرياحي لإصابة في الظهر، وشكا المدافع عامر معتوق من شد عضلي خلال اللقاء ذاته. ومن المقرر ان يخضع اللاعبون الثلاثة للفحوصات والأشعة لتحديد إصاباتهم والعلاج اللازم والمدة التي يحتاجها كل لاعب قبل العودة من جديد إلى التدريبات الجماعية. وتنتظر القادسية مباراة قوية مع العربي يوم الخميس المقبل في الدور التمهيدي من بطولة كأس ولي العهد.