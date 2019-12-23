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أكد نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة إن السالمية استحق الفوز على الكويت في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس في ختام الجولة الثامنة. وقال عقلة في تصريح تلفزيوني: «عندما تكون مباراة الكويت والسالمية على الصدارة والكويت يملك 17 نقطة والسالمية 14 نقطة، وتكون رغبة لاعبي السالمية في الفوز أكبر من لاعبي الكويت فهذه كارثة». وأضاف أن لاعبي الأبيض افتقدوا الروح والرغبة في تحقيق الفوز بعكس لاعبي السالمية الذين حققوا فوزاً مستحقاً. وأضاف إن محترفي الكويت «لم يضيفوا إلى الفريق هذا الموسم»، موضحاً: “مجلس الإدارة لم يقصر مع الفريق بأي شيء لكن المحترفين لم يقدموا المطلوب منهم، عندما تعاقدنا معهم الكل أشاد بهم». وتابع: «التعاقد مع المحترفين كان بناء على المستويات التي قدموها في الدوري التركي أو الدوري المصري أو الدوري السعودي، لكنهم لم يضيفوا شيئاً للكويت». ويضم الأبيض المحترفين: السوري عمرو ميداني والكولومبي دييغو كالديرون والفرنسي عبدول سيسوكو، بالإضافة العاجي جمعة سعيد الغائب للإصابة.