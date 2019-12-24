وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية اللواء شريف سيف الدين حسن وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. واستقبل سموه كلا من وزير الشؤون الاجتماعية السابق سعد الخراز ووزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان السابقة د. جنان رمضان ووزير التربية والتعليم السابق د. حامد العازمي ووزير الدولة لشؤون البلدية السابق فهد الشعلة.

حضر المقابلات نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

كما بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تعزية الى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تعزية الى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي سائلا سموه الباري جل وعلا ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

