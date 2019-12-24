وطن النهار

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي ان التكريم الأممي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمنحه لقب (قائد للعمل الإنساني) كان «مستحقا» بفعل سجل الكويت «اللافت للنظر» على الصعيد الإنساني العالمي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به محمد باندي لـ(كونا) وتلفزيون الكويت من بيت الامم المتحدة في الكويت (مبنى صباح الاحمد) وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقال باندي إن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الكويتيين خلال الزيارة ركزت على كيف يمكن للكويت مساعدة الدول المحتاجة سواء بشكل فردي أو عبر جهود مشتركة مع دول أخرى.

وأضاف أن مناقشاته مع سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء تطرقت أيضا إلى الدعم الذي تقدمه الكويت إلى وكالات الأمم المتحدة.

وأشار الدبلوماسي النيجيري الذي تم انتخابه رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي ان الكويت أخذت «زمام المبادرة» لأعوام عديدة على صعيد القضايا الإنسانية في جميع أنحاء العالم وخاصة عبر مبادرات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مضيفاً ان جهود الكويت بصفتها عضوا حاليا في مجلس الأمن «مهمة لنا جميعا» خاصة من خلال «انخراطها» مع الدول الأعضاء الأخرى في القضايا الحيوية.

وشهدت زيارة محمد باندي للكويت إلقاء محاضرة في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي حول أولوياته أثناء رئاسته للدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر عاما واحدا.

وتضمنت قائمة الموضوعات التي تطرق لها محمد باندي خلال المحاضرة التسوية السلمية للأزمات من خلال منع النزاعات والتعاون الى جانب ادماج النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن القضاء على الفقر ودعوة الدول الى الالتزام بمكافحة التغير المناخي، مشيراً إلى أهمية «الشراكات» بين الأمم وذلك لحل النقص الذي قد تواجهه دولة ما مقارنة بدول أخرى.

وكانت الأمم المتحدة قامت خلال مراسم أقيمت في نيويورك عام 2014 بتكريم سمو أمير البلاد بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) واختيار الكويت (مركزا للعمل الإنساني).

