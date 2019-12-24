وطن النهار

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين عزيز الديحاني أول من أمس الاحد العمل على تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية الفلسطينية والكويتية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان أن اشتية أطلع السفير الديحاني على استراتيجية الحكومة الفلسطينية بتحقيق الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية للاحتلال من خلال تعزيز المنتج الوطني والتوجه للتبادل التجاري المباشر مع العالم لا سيما مع الدول العربية.

واكد اشتية عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بموقف الكويت الدائم والداعم للقضية الفلسطينية في المحافل والمنصات الدولية كافة قائلا إن «الكويت احتضنت ثورة الشعب الفلسطيني منذ انطلاقها ولم تبخل بأي جهد لدعم قضيتنا على مر السنوات».

وكان الديحاني قدم في وقت سابق اليوم أوراق اعتماده كأول سفير للكويت لدى فلسطين الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة بمدينة (رام الله).

كما تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في وقت سابق اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير الديحاني.

ونقلت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان عن المالكي اعتباره تعيين الكويت سفيرا لها «يوما تاريخيا» للعلاقات الدبلوماسية الفلسطينية مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط فلسطين والكويت ودورها في دعم فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.

واكد المالكي ان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين محط اهتمام القيادة الفلسطينية داعيا الى عقد اللجنة الفلسطينية - الكويتية المشتركة لتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين.

