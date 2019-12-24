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أكد خلال استقباله مهنئيه الحرص على الارتقاء بالأداء

المنصور: ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة

منصور السلطان
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور حرصه على الارتقاء بمستوى أداء الوزارة وذلك من خلال تعاون وتضافر كل الجهود في مختلف قطاعاتها العسكرية والمدنية. جاء ذلك في كلمة للوزير المنصور أول من أمس الأحد لدى استقباله المهنئين بثقة القيادة السياسية بتعيينه في منصبه الجديد وذلك في نادي ضباط الجيش الكويتي.
ودعا المنصور جميع منتسبي الوزارة ان يضعوا نصب أعينهم تحقيق المصلحة العامة وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بينهم. وتوجه بالشكر الى مقام صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء على منحه هذه الثقة الغالية. ودعا المولى عز وجل أن يعينه على تحمل هذه الامانة وان يكون عند حسن ظن وثقة القيادة السياسية وان يديم على الوطن الغالي نعمة الامن والامان والعزة والاستقرار تحت ظل قيادته الحكيمة. وحضر الاستقبال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وعدد من كبار القيادات بوزارة الدفاع.


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