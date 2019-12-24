وطن النهار

?

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة فريد أسد عمادي اربع اتفاقيات لترتيبات شؤون حجاج دولة الكويت لموسم حج هذا العام 1441 في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال العمادي خلال الاجتماع مع وزارة الحج في المملكة العربية السعودية: إن توقيع هذه الاتفاقيات مع وزارة الحج والمؤسسات المعنية بالحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة يهدف لترتيب شؤون حجاج دولة الكويت وتقديم أفضل الخدمات لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ وصولهم للديار المقدسة الى حين مغادرتهم الى أرض الوطن. وتم توقيع الاتفاقية الأساسية لترتيب شؤون حجاج دولة الكويت مع وزارة الحج السعودية من الجانب السعودي نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط وحضر الاجتماع كلٌ من قنصل عام دولة الكويت في جدة وائل يوسف العنزي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج ندباً محمد ناصر المطيري ومراقب شؤون الحج والعمرة سطام خالد المزين ورئيس قسم شؤون الحج عبدالله اياد البعيجان.

وأكد العمادي أن توقيع الاتفاقية الرئيسة لموسم حج العام 1441 تم في وقت مبكر وكذلك جميع الاتفاقيات ليتسنى للوزارة الاستعداد لموسم الحج بوقت كافٍ وليتسنى للحملات الكويتية تقديم كل الخدمات اللازمة لحجاج دولة الكويت بما يكفل راحة وسلامة الحجاج.

وبين أنه تم خلال الاجتماع استعراض ماقدمته بعثة الحج الكويتية من خدمات لحجاج دولة الكويت في موسم الحج الماضي 1440 حيث لم تسجل أي ملاحظات على أدائها وتعاونها في التقيد بالتعليمات المنظمة لشؤون الحج بالمملكة العربية السعودية في موسم الحج العام الماضي والمواسم السابقة، كما تم تقديم عدة طلبات للجانب السعودي كلها تصب في مصلحة الحجاج وحملات الحج الكويتية ومن أهمها زيادة عدد الحجاج وسهولة وصولهم لمشعر عرفات واعتماد مطار الطائف كمنفذ رسمي لاستقبال الحجاج والموافقة على حج المقيمين بصورة غير قانونية وكذلك أداؤهم العمرة وغيرها من الطلبات.

