وطن النهار

شددت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان د. رنا عبدالله الفارس على اهمية تقديم أفضل خدمة للمواطن الكويتي حماية لأواصر الأسرة الكويتية لتوفير السكن الملائم وتسهيل جميع الإجراءات للحصول على خدمات البنك بأيسر السبل، الى جانب استمرار العمل بسياسة الباب المفتوح لجميع المواطنين على حد سواء.

وأوصت الفارس خلال لقائها نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح مضف المضف والقياديين في البنك بمناسبة توليها مهام منصبها بضرورة تسويق الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك وهي السبيل للتسهيل على المواطنين وقضاء معاملاتهم بسهولة ويسر من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة والذي دشن في عام 2015 وأغنى المواطن عن مراجعة البنك وجلب المستندات. واستمعت الفارس خلال لقاء موسع مع قيادات الائتمان الى شرح مفصل كامل بالأعمال التي يقوم بها البنك، واستراتيجيته وخططه المستقبلية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة، سواء تلك المتعلقة بخططه الإنشائية والتمويلية أو بخدماته الإلكترونية والرقمية، فيما تمنت أسرة الائتمان النجاح والتوفيق في مسيرة الوزيرة د. رنا الفارس.

