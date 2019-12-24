وطن النهار

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم امس ان الحكومة تقف مع اي خطوه من شأنها كشف حقيقة ملابسات وفاة المغفور له احمد الظفيري.

وقال المزرم في تصريح صحافي عقب تقديم عدد من اعضاء مجلس الامة طلبات بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة الظفيري ان الحكومة ترحب بأي خطوة تكشف ملابسات هذه الحادثة.

واشار الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح شكل لجنة في وقت سابق برئاسة الادارة العامة للتحقيقات تضم كليتي الحقوق والطب بجامعة الكويت وقد باشرت التحقيق من جانبها.

وكان الصالح قد اصدر الجمعة الماضي اوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بوفاة احمد الظفيري اثناء حجزه بإحدى الادارات التابعة لقطاع الامن الجنائي وبيان ما اذا كان هناك اي تقصير من اجهزة الوزارة في هذه الواقعة من لحظة ضبطه الى حين وفاته وتقديم تقرير خلال اسبوع.

