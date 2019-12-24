وطن النهار

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سطرت المحكمة الإدارية حكماً يوصف بانتصاره للحقوق والحريات التي كفلها الدستور الكويتي برئاسة المستشار عماد الحبيب وعضوية كل من المستشار حسن احمد شوقي و نواف محمد الزعبي وامين سر أحمد نجم وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي قد حصل على شهادة تفيد اتمام متطلبات التخرج عن مرحلة الثانوية العامة عن العام الدراسي 2015/2016 وتم التصديق عليها من الجهات المختصة وكان لديه الرغبة في استكمال دراسته الجامعية فقد وقع اختياره على جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية وقد تقدم بطلب استكمال الدراسة لدى الجهة الإدارية من أجل الحصول على الموافقة المسبقة وفق القانون بيد أن طلبه قُبل بالرفض على زعم من أن شهادة الثانوية الخاصة به قد مر على حصوله عليها فترة سنتين قبل التقدم بطلب استكمال الدراسة الجامعية وأن حالته تلك تصطدم بالقرار رقم 85 لسنة 2015 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الأمر الذي حال بين المدعي من السماح له باستكمال دراسته للمرحلة الأعلى وهي بكالوريوس التربية البدنية بجامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية الأمر الذي معه أقام المحامي ميثم منصور هلال الشمري دعواه طالباً: «إلزام وزير التعليم العالي بقبول التحاق المدعي للدراسة بجامعة المنصورة كلية التربية بجمهورية مصر العربية. الغاء القرار الإداري الذي يمنع من مر سنتان من حصوله على شهادة الثانوية».

