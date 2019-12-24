وطن النهار

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قضت محكمة التمييز «الجنايات» بحبس مواطن 5 سنوات بتهمة الانضمام الى تنظيم محظور وهو «جبهة النصرة» مع الشغل والنفاذ. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم انه قام بغير اذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دولة اجنبية سورية بان انضم داخل أراضيها لتنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة وتدرب على حمل واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر الحرب وقطع العلاقات السياسية معها.

وانه اشترك في جماعة محظورة «تنظيم جبهة النصرة» التابع لتنظيم القاعدة في اراضي سورية الذي من اغراضه العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظام الاساس في البلاد بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهو عالم بالغرض الذي يعمل له هذا التنظيم.

