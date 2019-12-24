وطن النهار

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أعلن وكيل وزارة الكهرباء محمد بوشهري عودة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المتضررة باستثناء أجزاء من جليب الشيوخ «وجار العمل على إعادة التيار لها».

وأضاف بوشهري أن الوزارة وزعت 25 مولدا احتياطيا لتغذية المناطق التي انقطع عنها التيار، مشيرا إلى أن الوزير الفاضل وجه بتشكيل لجنة تحقيق بشأن اندلاع حريق محطة التحويل الرئيسيّة العمرية AW.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء أمس، إعادة التيار لكل من مطار الكويت الدولي، الرحاب، إشبيلية، والعارضية الجنوبية،الفروانية، وجزء من منطقة الرابية، وجزء من منطقة جليب الشيوخ.

وقالت الوزارة إن حريقا اندلع في جزء من محطة التحويل الرئيسة (العمرية AW)، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة، كالتالي: العمرية، الرابية، العارضية، جليب الشيوخ، الشويخ الصناعية، الجيون، الفروانية، إشبيلية، والرحاب.

حيث استطاع رجال الاطفاء فجر أمس السيطرة على حريق هائل اندلع في محول للكهرباء رئيس في منطقة العارضية الصناعية واخماده خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

ووفق مصدر اطفائي افاد بان بلاغا ورد فجر امس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في محول للكهرباء في منطقة العارضية الصناعية وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي العارضية وجليب الشيوخ والاسناد لموقع الحريق حيث تبين ان النار اندلعت في محول للكهرباء رئيس يغذي مناطق عدة منها الرقعي والري والعارضية والرابية، فتم استدعاء الفريق الفني التابع لوزارة الكهرباء والماء والذي بدوره قام بقطع التيار الكهربائي عن المحول، ومن ثم قيام رجال الاطفاء وعلى مدى 5 ساعات متواصلة من محاصرة النيران واخمادها قبل امتدادها الى باقي المبنى دون حدوث اصابات.

تم بعد انتهاء الحريق استدعاء فريق مراقبة الحرائق للتحقيق لمعرفة اسباب اندلاع النار.

