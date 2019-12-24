وطن النهار

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان الميزانية العامة للدولة ستكون هي الاساس للانطلاق في بداية سعينا نحو الاصلاحات المالية والاقتصادية مشيرة الى ان هذا الهدف هو من اهم الاهداف التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة كاشفة في هذا الصدد انها ستبدأ بتنفيذ الاهداف المرسومة بتوصيات من مؤسسات دولية معنية او تنفيذا لخطط موضوعة من الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمكاتب الاستشارية التي تعاونت معها الجهات ذات العلاقة في رسم خطة الاصلاح المالي والاقتصادي.

وتقدمت الوزيرة العقيل عقب استقبالها المهنئين بالحقيبة الوزارية في التشكيل الحكومي الجديد متقدمة بالشكر لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لمنحها الثقة وتكليفها في وزارتي المالية والشؤون الاقتصادية.

واكدت العقيل ان المرحلة المقبلة مرحلة مهمة تتطلب بذل الجهود من قبل الجميع لانجاح عمل الحكومة في ظل التشكيلة لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد باعتبار هذه المرحلة تمثل دور الانعقاد الاخير لمجلس الامة خاصة وان هناك الكثير من القضايا واجبة التنفيذ المتراكم منها من الحكومة السابقة وتنفيذ مرئياتنا للخطة الانمائية الثالثة 2020/2025.

ومن جهة اخرى وعلى صعيد نسب تعيين العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الخاص اكدت العقيل ان هذا القرار مستحق من شهر يونيو الماضي وتأجل تنفيذه لاعادة دراسة النسب وليواكب المعايير الدولية في المجال الاقتصادي فضلا عن ان القطاع الخاص لانظن انه سيرفض زيادة نسب توظيف الكويتيين خاصة وان العنوان الابرز للخطة الانمائية الثالثة 2020/2025 هو الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية مضيفة ان على القطاع الخاص الذي يرغب في الاستعانة بخبرات اخرى فعليه ان يلتزم بدفع الرسوم المقررة ومستمرون في تنفيذ هذا التوجه لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق رؤية الكويت 2035 .

وفيما يتعلق بنتائج معالجة الخلل في التركيبة السكانية كشفت العقيل عن رفع تقرير الى مجلس الوزراء يتضمن هذه النتائج وسيتم الاعلان عنها لاحقا بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء مشيرة الى ان النتائج رائعة في هذا المجال ومنها ما لمسناه جميعا من قرارات جديدة لوزارة الداخلية تسهم في تعديل التركيبة السكانية وايضا قرارات بالتعاون مع وزارة الخارجية لمنع دخول بعض انواع من العمالة المنزلية الافريقية التي تتسبب في بعض السلبيات وصعوبة مغادرتها البلاد لعدم وجود بعثات دبلوماسية لبلادها داخل الكويت.

وعلى صعيد تحويل اقامات العمالة الوافدة من صاحب عمل الى صاحب عمل آخر قالت لا قرارات جديدة في هذا الجانب ويتم العمل في تحويل الاقامات بالقرارات التي تحظر انتقال العمالة من قطاع الى قطاع الا وفق ضوابط محددة منها المشروعات الصغيرة والعقود الحكومية والجمعيات التعاونية والرعي والصيد والزراعة والمادة 20 عمالة منزلية وغيرها من القطاعات مؤكدة ان الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في تنفيذ هذه القرارات لضمان السيطرة على عملية دخول وخروج العمالة الوافدة.

وفي هذا الصدد اكدت العقيل استمرار الحملات التفتيشية في مناطق مختلفة من البلاد منها جليب الشيوخ والجامعة والمطار والعاملين في مجال توصيل الطلبات وكذلك الاسواق لضبط العمالة المخالفة في حملات مفاجئة لتنظيم سوق العمل ومتابعته مشيرة الى ان تكامل الاجراءات والقوانين سيحقق كل الاهداف التي نصبو اليها كاشفة في هذا الصدد عن التوجه لانشاء مركز ايواء جديد للرجال وننتظر اعتماد المجلس البلدي تنازل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن قطعة ارض تابعة لها لاقامة هذا المركز عليها لصالح الهيئة العامة للقوى العاملة.

