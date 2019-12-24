وطن النهار

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق صالح النهام، صباح أمس فريق اصدقاء المعاقين بحضور الوكيل المساعد للتحقيقات في وزارة الداخلية فهد الدوسري ورئيس فريق اصدقاء المعاقين د. عيسى الجاسم وعدد من اعضاء الفريق ومدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مبارك البداح.

وأكد رئيس فريق اصدقاء المعاقين الدكتور عيسى الجاسم في تصريح صحافي، ان اللقاء يأتي في اطار متابعة الفريق مجريات قضية وفاة احمد الظفيري من ذوي الاعاقة، مشيدا بحسن استقبال مسؤولي وزارة الداخلية لفريق اصدقاء المعاقين وتأكيدهم بأن هذه القضية تحظى باهتمام كافة مسؤولي الوزارة وانه رغم احالة القضية الى النيابة العامة الا انه تم تشكيل لجنة محايدة لمتابعة القضية عن كثب ولقاء كافة المعنيين بها.

وكشف الجاسم عن ان وكيل وزارة الداخلية ابلغهم خلال اللقاء انه تم وقف كل الافراد ذوي الصلة بقضية وفاة المرحوم احمد الظفيري عن العمل إلى حين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وفصل القضاء فيها، مشيرا الى ان اللجنة المحايدة مستمرة في اجراءاتها لمتابعة القضية اداريا، معلنا عن تعيين مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ضابط اتصال للتنسيق وتزويد الجهات كافة بالبيانات المطلوبة من الهيئة.

